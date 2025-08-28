Lagerarbetare Sökes / Rekrytering Via Jobbpunkten AB
Jobbpunkten AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbpunkten AB i Helsingborg
, Åstorp
, Landskrona
, Ängelholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Jobbpunkten AB söker nu, på uppdrag av en välkänd kund 5 noggranna engagerade lagermedarbetare som vill bli en del av deras team.
Arbetsgivaren erbjuder initialt kontrakt på 3-6 månader med god möjlighet till förlängning.
Detta är en fantastisk chans för dig som vill ta steget in i en långsiktig och växande bransch.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor enligt order
Kvalitetskontroll och hållbarhetskontroll av livsmedel
Scanning och sortering av produkter
Följa rutiner för hygien och säkerhet i kyl- och frysutrymmenKvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete, plock och pack (meriterande men inget krav)
God fysik och förmåga att arbeta i ett högt tempo
Svenska eller engelska i tal och skrift
Noggrannhet och känsla för kvalitet
Förmåga att arbeta i kyliga miljöer (kyl/frys)
B-körkort
Rent belastningsregister
Möjlighet till Nystartsjobb är meriterandeDina personliga egenskaper
Flexibel och lösningsorienterad
Samarbetsvillig och trivs med att arbeta i team
Ansvarstagande och punktlig
God arbetsmoral och positiv inställning
Arbetstid
06:00-15:00 eller 09:00-18:00 (enligt arbetsgivarens behov)
Låter detta som något för dig?
Skicka in ditt CV redan idag - urval sker löpande!
Maila ditt CV till sali@jobbpunkten.nu
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Jobbpunkten AB 010-300 2000 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: sali@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LAGER/ HELSINGBORG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9481139