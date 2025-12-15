Lagerarbetare sökes på heltid till kund i Höganäs!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Höganäs
2025-12-15


Vi söker dig som är effektiv och noggrann till ett vår kund i Höganäs!

Detta är ett fysiskt aktivt arbete i högt tempo med krav på effektivitet och noggrannhet. Man jobbar efter uppsatta mål.

Arbetsuppgifterna är
• Packning av varor
• Sortering och organisering av varor
• Inlagring - placera produkter på rätt plats i lagerhyllor
• Kvalitetskontroll - säkerställa att varor är hela och korrekta
• Städning och ordning - hålla lagermiljön ren och organiserad

Tjänsten är på heltid och man jobbar 7-16 måndag-fredag,

StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som
• Är en lagspelare
• Är stresstålig
• Har körkort och tillgång till bil
• Meriterande med erfarenhet av lager
• Har 2 referenser

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9644678

