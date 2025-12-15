Lagerarbetare sökes på heltid till kund i Höganäs!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Höganäs Visa alla lagerjobb i Höganäs
2025-12-15
Vi söker dig som är effektiv och noggrann till ett vår kund i Höganäs!
Detta är ett fysiskt aktivt arbete i högt tempo med krav på effektivitet och noggrannhet. Man jobbar efter uppsatta mål.
Arbetsuppgifterna är
• Packning av varor
• Sortering och organisering av varor
• Inlagring - placera produkter på rätt plats i lagerhyllor
• Kvalitetskontroll - säkerställa att varor är hela och korrekta
• Städning och ordning - hålla lagermiljön ren och organiserad
Tjänsten är på heltid och man jobbar 7-16 måndag-fredag,
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
• Är en lagspelare
• Är stresstålig
• Har körkort och tillgång till bil
• Meriterande med erfarenhet av lager
• Har 2 referenser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9644678