Lagerarbetare sökes över sommaren till Jale AB
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borlänge
2026-02-16
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
, Falun, Gagnef, Säter, Leksand
Inför sommaren söker Jale AB lagerarbetare till sin verksamhet i Borlänge. Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar heltid som konsult under v.23-34 hos Jale - ett familjeägt företag inom transport och logistik.
Jale erbjuder tredjepartslogistiklösningar för välkända kunder och är dessutom DHLs största samarbetspartner i Dalarna. Verksamheten är uppdelad i tre huvudområden: Lager, Terminal och Transport. Som lagerarbetare hos Jale arbetar du enligt fastställda processer. Arbetsuppgifterna består bland annat av lastning, lossning, sortering av gods samt truckkörning. Arbetet sker i ett högt tempo där säkerhet, kvalitet och samarbete är i fokus. Under sommaren kan du delvis behöva hoppa in och arbeta med terminalarbete på DHLs paketsortering.
Tjänsterna är sommarvikariat under perioden juni-augusti med 100% sysselsättningsgrad. Arbetstiderna är förlagda dag och kväll, måndag-fredag, där helg kan förekomma.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Jale AB, där du blir en del av ett sammansvetsat team med god sammanhållning. Gedigen introduktion ges ute hos kunden för att du ska få bästa möjliga start i uppdraget.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som tar ansvar för ditt arbete. Du är noggrann, strukturerad och har en god arbetsmoral. Du uppskattar ett fysiskt arbete i ett högt tempo och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Truckbehörighet A1-A4 samt B1-B2
Möjlighet att arbeta dag och kväll.
Tillgänglig v.23-34
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete
ADR 1.3
C eller CE behörighet
Datorvana
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan därmed tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vi tillämpar bakgrundskontroller och referenstagning i processen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Planerargatan 5
)
781 70 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting
Emmy Nilsson orebro.karlstad@studentconsulting.com
9746019