Lagerarbetare sökes omgående till kund till Kungälv
Insitepart AB / Lagerjobb / Kungälv
2025-08-29
Dina Arbetsuppgifter och profil
Nu söker vi efter duktiga medarbetare till kund i Göteborgsområdet! Här kommer du arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lagerhantering, såsom orderplock, pack och kvalitetskontroll. Truckkort är meriterande men inget krav till denna tjänst.
Som person är du hungrig på att utveckla dig och tar dig gärna an nya roller. Du har en "can-do-it" attityd och gör ditt yttersta för att för att uppnå bästa resultat. Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö där du får möjlighet att utnyttja dina kvalitéer! Du värdesätter vikten av att kunna jobba mot uppsatta måltal och vara en bra representant för företaget. För rätt personer finns det även goda chanser att bli övertagen direkt av kund.
Arbetstiderna är förlagda dagtid 7-16 tillgång till bil är att föredra då anställningen är som ambulerande konsult.
Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.
Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in dina ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
