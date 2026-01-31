Lagerarbetare sökes Kungälv (med ev fortsatt anställning i Trollhättan)
Vi söker nu en engagerad och arbetsvillig lagerarbetare till vårt lager i Kungälv. Tjänsten gäller inledningsvis fram till sommaren, med god möjlighet till fortsatt anställning när vi flyttar till nya lokaler i Trollhättan. Vi ser gärna att du kan följa med oss dit.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Plock av order inom lagerinredningar såsom pallställ, lagerhyllor, lagerlådor m.m.
Truckkörning
Lastning och lossning av lastbilar
Hantering och genomgång av begagnad lagerinredning
Sortering och iordningställande av material för vidare försäljning
Vi arbetar aktivt med återbruk och hållbarhet och värnar mycket om miljön. En stor del av vårt arbete handlar om att ta tillvara material och ge det nytt liv.
Vi söker dig som:
Är glad, positiv och gillar att arbeta fysiskt
Trivs när tempot varierar och dagarna inte alltid ser likadana ut
Är flexibel och kan ställa om snabbt när planeringen ändras
Har god fysik - arbetet är fysiskt krävande
Är ansvarstagande och gillar att ta iKvalifikationer
B-körkort
God svenska i tal och skrift
Meriterande:
Truckkort
Arbetstider
07,00-15,45 alla vardagar
Tjänsten gäller heltid
Placering: Kungälv (flytt till Trollhättan efter sommaren)
Anställningsform: Tidsbegränsad med möjlighet till förlängning med fastanställning
Vi rekommendera att man kikar på vår hemsida för att få en uppfattning om produkterna vi handskas med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Endast via mail
E-post: info@rudell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerarbetare". Omfattning
