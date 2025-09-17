Lagerarbetare sökes inför Black-friday och julsäsongen!
2025-09-17
Är du en dedikerad lagspelare som gillar fysiskt arbete och trivs med att jobba mot uppsatta mål? Då är det här jobbet för dig. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Nu söker vi ett större gäng duktiga orderplockare som är redo att axla den mest viktiga och intensiva perioden - nämligen Black-friday och julhandeln! För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara inställd på att arbeta snabbt, noggrant och effektivt för att alla kunder ska hinna få sina beställningar i tid.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag på dagtid, eller måndag-fredag på kvällstid.
ArbetsuppgifterDu blir en del av ett säsongsteam där dina arbetsuppgifter kommer vara orderplock och sortering/hantering av paket. Även lossning av container kan förekomma, vilket innebär att du behöver ha god fysik.
Om dig som söker
Du är en noggrann och ansvarstagande person som trivs med fysiskt arbete. Du tycker det är roligt att arbeta i team och du drivs av att nå uppsatta mål. Eftersom detta är en säsongsanställning behöver du kunna arbeta under hela perioden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning.
Arbetsplatsen ligger på Hisingen, Göteborg
KravFlytande svenska i tal och skrift
MeriterandeKörkort B och tillgång till bil
Erfarenhet av orderplock, gärna autostore
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjan Nordic Wellness, SATS och Fitness24Seven!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag alt. Kvällstid måndag-fredag Omfattning: Heltid (OBS - säsong) september-december Lön: Enligt gällande kollektivavtal Start: Löpande från och med slutet av september
Om Tranpenad GroupSedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom vårt segment, med 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör - och ha roligt medan vi gör det - blir vi det personliga bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.
Tranpenad ett Karriärföretag 2025
Tranpenad har utsetts till Karriärföretag 2025 för vårt arbete med att skapa en engagerande och utvecklande arbetsmiljö. Som en av Sveriges största aktörer inom bemannings- och driftpartnerlösningar erbjuder vi våra medarbetare möjligheter att arbeta inom lager, logistik, e-handel, industri och produktion. Genom vårt fokus på personlig utveckling och ansvarstagande gör vi oss till en attraktiv arbetsgivare för dem som vill växa och bidra till framgångsrika kundrelationer.
AnsökanSkicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), http://tranpenad.se Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
