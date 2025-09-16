Lagerarbetare sökes för kortsiktigt uppdrag till Emballator
2025-09-16
Till Emballators produktionsanläggning i Vittsjö söker vi dig som är intresserad av ett kortsiktigt uppdrag. Uppdraget pågår tills årsskiftet. Viktigt att du som söker har flexibilitet och kan hjälpa till där det behövs. Arbetstiderna förlagda med tvåskift (förmiddag/eftermiddag) men kan ändras med tiden.
Arbetsuppgifter Lagerarbetare
Plock av material
Packning
Plastning/Emballering
Truckkörning (handtruck)
Profil & bakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet av lagerarbete sedan tidigare. Du är tillgänglig omgående och tvåskiftsarbete samt kortvarigt uppdrag passar dig. Du har bil och körkort och kan ta dig till kunden när skiftarbete uppstår. Tunga lyft kan förekomma och du är van att arbeta i tempo och självständigt. Du är positiv, professionell och håller god kvalité och är en van lagspelare.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Tillgänglig omgående
Erfarenhet av arbete i lager
Körkort och tillgång till bil
Svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort A och B
Erfarenhet som maskinoperatör
Urval sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Medina Sehic medina@boxflow.com Jobbnummer
9512439