Lagerarbetare sökes för heltidtjänst i Arlöv!
2026-02-05
Vi söker nu en ansvarstagande och engagerad lagerarbetare till en heltidstjänst i Arlöv. Tjänsten passar dig som trivs med ett självständigt arbete i en strukturerad vardag och som vill vara en del av ett mindre, sammansvetsat team.
Arbetet består främst av orderplock och lagerhantering. Tyngre och monotona lyft kan förekomma, även om det sker mer sällan. Rollen kräver hög ansvarskänsla då arbetet till stor del vygger på erfarenhet, självständigt arbete och planering. Viss städning och sopsorteing ingår också i det dagliga arbetet.
Arbetsuppgifterna och rutinerna är tydligt uppsatta, men det finns samtidigt utrymme för eget ansvar och viss flexibilitet kring arbetstider. Arbetstiderna är 07-16, måndag till fredag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är ansvarstaganade, nogrann och trivs med att arbeta självständigt. Du har en god arbetsmoral och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. För att passa för tjänsten krävs att du är fysiskt uthållig då det förekommer tunga lyft. Vidare krävs det att du har en positiv inställning till arbetet. Du kommer erbjudas en visstidsanställning på heltid med en inledande sexmånadersperiod.
Krav:
Truckkort A2, A4 och B1
Meriterande:
Körvana av truck B3
B-körkort
Är du den vi söker? Tveka inte att söka! Rekrytering sker löpande. För att underlätta processen ser vi gärna att du har ett tydligt och informativt CV uppladdat, att du har två referenser att ange.
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
