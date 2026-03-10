Lagerarbetare sökes för extrajobb i Örebro!
2026-03-10
Vi söker nu lagermedarbetare för extrajobb hos vår kund i Örebro. Uppdraget innebär att förstärka verksamheten vid arbetstoppar och vid behov av extra resurser i det dagliga lagerarbetet.
Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsarbete eller söker ett flexibelt extrajobb där du får arbeta praktiskt i en strukturerad miljö.

Dina arbetsuppgifter
Hantering av inkommande och utgående varor
Plockning och packning av kundorder enligt givna instruktioner
Mottagning av leveranser samt hantering av returer
Registrering av varuflöde i lagerhanteringssystem
Bidra till att lagret hålls organiserat, säkert och effektivt

Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarsfull och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du har god arbetsmoral och kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra i teamet.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik är meriterande, men inget krav.
Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska och ha grundläggande datorvana.

Om tjänsten
Placeringsort: Örebro
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Är du intresserad av ett flexibelt extrajobb inom lager och logistik?
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Astani Wear AB (org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/

Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9786485