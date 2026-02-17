Lagerarbetare sökes extra inför sommaren på Förlagssystem!
2026-02-17
Är du student, pensionär eller har ett annat jobb på minst 50%, men vill jobba extra på Förlagssystem i Falun? Sök till oss redan idag!
Förlagssystem är en ledande aktör inom logistik och distribution av böcker. Som en del av vår konsultpool kommer du bland annat att arbeta med plockning, sortering och packning av artiklar. Arbetet kräver noggrannhet, stresstålighet och förmåga att arbeta i högt tempo. För att trivas i rollen ser vi att du är en person som gillar att arbeta efter mål, uppföljning och resultat.
Som flexibel konsult i vår konsultpool kommer du både ha inplanerade pass, men framförallt ska du kunna hoppa in med kort varsel vid behov. Vi förväntar oss att du ska vara tillgänglig 2-3 vardagar i veckan mellan kl. 07-16 och vi ser gärna att tillgängligheten framförallt är förlagd i början av veckan. Förekomst av helg- och eftermiddagsarbete kan tillfälligt bli aktuellt under sommaren eller under höstens högsäsong.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
• Plocka artiklar enligt givna plockrundor med surfplatta, scanner eller voice-enhet
• Backplock och nätinplock
• Sortering och packning av artiklar
• Hantering av defekta eller felaktiga produkter
• Användning av digitala verktyg i arbetsprocessen
• Truckkörning (för den som har eller tar truckkort)
DETTA SÖKER VI
Krav och kvalifikationer
• Kunna arbeta måndagar och tisdagar 07:00-16:00
• Kunna hoppa in med kort varsel.
• Annan huvudsaklig sysselsättning (minst 50%)
• Avslutad gymnasieutbildning
• Fysisk förmåga - kunna gå ca 20 000 steg per dag och utföra tunga lyft
• Flexibilitet och stresstålighet - arbetsuppgifter kan variera under dagen
• Noggrannhet och punktlighet
• Grundläggande kunskaper i matematik
• Förmåga att hantera digitala verktyg och system
Meriterande
• B-körkort
• Truckkort A1-4 och B1-4
• Erfarenhet av lagerarbete och teamarbete
Introduktionen pågår under 2 sammanhängande dagar där 100% närvaro förväntas. Introduktionerna kommer att ske löpande under våren.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!
