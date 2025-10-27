Lagerarbetare sökes - var med och håll flödet igång

A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Markaryd
2025-10-27


Visa alla lagerjobb i Markaryd, Osby, Örkelljunga, Hässleholm, Perstorp eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Markaryd, Osby, Örkelljunga, Hässleholm, Perstorp eller i hela Sverige

Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till en effektiv och välorganiserad logistik. Du trivs i en aktiv roll där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande för att arbetet ska flyta på smidigt.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Plockning, packning och sortering av varor
Mottagning och hantering av in- och utleveranser
Bidra till ett rent, säkert och organiserat lager

Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet att växa inom lager och logistik

Kvalifikationer
Ansvarstagande, noggrann och trivs med fysiskt arbete
Truckkort och tidigare lagererfarenhet är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och enkelt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
285 36  MARKARYD

Jobbnummer
9576107

Prenumerera på jobb från A 95 Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A 95 Consulting AB: