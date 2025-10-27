Lagerarbetare sökes - var med och håll flödet igång
A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Markaryd Visa alla lagerjobb i Markaryd
2025-10-27
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Markaryd
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till en effektiv och välorganiserad logistik. Du trivs i en aktiv roll där struktur, noggrannhet och samarbete är avgörande för att arbetet ska flyta på smidigt.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Plockning, packning och sortering av varor
Mottagning och hantering av in- och utleveranser
Bidra till ett rent, säkert och organiserat lager
Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Möjlighet att växa inom lager och logistikKvalifikationer
Ansvarstagande, noggrann och trivs med fysiskt arbete
Truckkort och tidigare lagererfarenhet är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och enkelt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
285 36 MARKARYD Jobbnummer
9576107