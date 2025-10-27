Lagerarbetare sökes - ta ansvar för ordning och tempo
2025-10-27
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som trivs med att arbeta i ett högt tempo och värdesätter ordning och struktur. Du blir en viktig del av teamet som ser till att varor hanteras och levereras på rätt sätt - i tid, varje gång.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Plockning, packning och lastning av varor
Kontroll och hantering av in- och utleveranser
Bidra till att lagret hålls organiserat och effektivt
Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Bra arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
Möjlighet att utvecklas inom logistik och lagerhanteringKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet från lager eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett enkelt och modernt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
332 35 GISLAVED Jobbnummer
9576118