Lagerarbetare sökes - hjälp till med ett smidigt flöde

A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lagerarbetare som vill bidra till ett effektivt och välorganiserat lager. Du trivs med fysiskt arbete, är noggrann och uppskattar när arbetsdagen har tydliga rutiner.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Ta emot och kontrollera inkommande varor
Plocka och packa varor för leverans
Säkerställa ordning och struktur i lagret

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
En arbetsplats med trevliga kollegor
Möjlighet till utveckling inom lager och logistik

Kvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är ett plus
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
103 16  STOCKHOLM

Jobbnummer
9592322

