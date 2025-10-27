Lagerarbetare sökes - hjälp oss hålla flödet igång

Junglia AB / Lagerjobb / Bjuv
2025-10-27


Visa alla lagerjobb i Bjuv, Åstorp, Helsingborg, Klippan, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Junglia AB i Bjuv, Åstorp, Klippan, Ängelholm, Svalöv eller i hela Sverige

Trivs du i en aktiv miljö där ordning, tempo och samarbete är viktigt? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du blir en central del i att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde i lagret.

Publiceringsdatum
2025-10-27

Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Se till att lagret är organiserat och arbetsflödet fungerar smidigt

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik

Kvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
267 37  BJUV

Jobbnummer
9575226

Prenumerera på jobb från Junglia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Junglia AB: