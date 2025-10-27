Lagerarbetare sökes - hjälp oss hålla flödet igång
Junglia AB / Lagerjobb / Bjuv Visa alla lagerjobb i Bjuv
2025-10-27
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
Trivs du i en aktiv miljö där ordning, tempo och samarbete är viktigt? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du blir en central del i att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde i lagret.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Se till att lagret är organiserat och arbetsflödet fungerar smidigt
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
267 37 BJUV Jobbnummer
9575226