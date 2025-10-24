Lagerarbetare sökes - håll logistiken i gång
Junglia AB / Lagerjobb / Trosa
2025-10-24
Trivs du i ett aktivt arbete med ordning, tempo och samarbete? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du blir en viktig del i att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde i lagret.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Säkerställa att lagret är organiserat och effektivt
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet från lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
619 32 TROSA Jobbnummer
9574239