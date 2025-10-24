Lagerarbetare sökes - håll logistiken i gång

Junglia AB / Lagerjobb / Trosa
2025-10-24


Trivs du i ett aktivt arbete med ordning, tempo och samarbete? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du blir en viktig del i att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde i lagret.

Publiceringsdatum
2025-10-24

Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Säkerställa att lagret är organiserat och effektivt

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik

Kvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet från lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
619 32  TROSA

Jobbnummer
9574239

