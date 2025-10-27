Lagerarbetare sökes - bli en nyckel i vårt team
Trivs du i ett aktivt arbete där ordning, tempo och samarbete är viktigt? Vi söker en lagerarbetare till en av våra kunder där du får en central roll i att hålla logistiken smidig och effektiv.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Bidra till ett organiserat och välfungerande lager
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet från lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
194 04 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9575261