Lagerarbetare sökes - bli en del av ett effektivt team
A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Forshaga Visa alla lagerjobb i Forshaga
2025-10-27
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Forshaga
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lagerarbetare som vill bidra till ordning, struktur och ett smidigt logistiskt flöde. Här får du en viktig roll i att se till att varor hanteras och levereras på rätt sätt.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Mottagning, plockning och packning av varor
Hantering av in- och utleveranser
Bidra till ett välorganiserat och fungerande lager
Vi erbjuder:
Direktanställning hos kunden
Trevliga kollegor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att växa inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och trivs med fysiskt arbete
Erfarenhet av lagerarbete eller truckkort är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och smidigt sätt att söka jobb.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
667 32 FORSHAGA Jobbnummer
9576088