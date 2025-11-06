Lagerarbetare sökes - bidra till ett effektivt och organiserat flöde
2025-11-06
Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en lagerarbetare som vill vara en viktig del av ett välfungerande lager och bidra till effektiva leveranser.
Som lagerarbetare arbetar du med mottagning, plock, pack och utleveranser. Du är noggrann, punktlig och trivs med ett aktivt och varierande arbete där ordning och struktur är viktigt.
Ta emot och kontrollera inkommande gods
Plocka och packa varor för leverans
Bidra till ordning och struktur i lagret
Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till utveckling inom lager och logistikKvalifikationer
Noggrann, ansvarstagande och samarbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är ett plus
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
