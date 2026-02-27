Lagerarbetare, semestervikariat till hjälpmedelscentrum Östra Skåne
Nu söker vi vikarierande kollegor till vårt lagerteam för sommaren 2026, är du en av dem?
Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Vårt lagerteam består för närvarande av sex medarbetare som har tre olika huvudinriktningar i sitt arbete. En generell beskrivning av inriktningarna är:
• Godsmottagning där vi tar emot alla leveranser med nytt gods, som därefter godsmottas i vårt verksamhetssystem och sorteras ut på sina liggplatser. Här förekommer även en del montering av hjälpmedel inför utleverans.
• Returgodsmottagning som tar emot returer från våra elva samarbetskommuner, här avregistreras hjälpmedlen innan de antingen skrotas eller skickas vidare till vår rekonditioneringsgrupp.
• Orderhantering, dvs plock av beställningar som är gjorda av någon av de drygt 350 beställare som finns ute bland våra kundkommuner.
Vi plockar uppemot 100 000 artiklar per år som lastas i transportburar eller som kolli till våra kunder. Det vi plockar är bland annat toasitsförhöjningar, rollatorer, gummitröskelramper, strumppådragare, hygien- och rullstolar och glidlakan. Lagret plockar även artiklar internt till våra tekniker och konsulenter.
Vi erbjuder dig en måndag till fredag tjänst, heltidstjänst.
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne finns på Ängamöllans industriområde, i direkt närhet till buss.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har treårigt gymnasium eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Vi vill att du har vana från arbete med lager och godsmottagning. Det är en fördel om du har produktkännedom kring hjälpmedel och erfarenhet från serviceyrken med kundkontakt.
Alla moment rörande hjälpmedel dokumenteras i vårt verksamhetssystem. Arbetet utförs digitalt i vårt verksamhetssystem och ska rapporteras rätt för att arbetsflödet ska fungera både inom arbetsplatsen och externt. Detta innebär att du ska kunna kommunicera flytande på svenska i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Office program samt allmän datorvana. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i verksamhetssystem. Du som söker till oss har B-körkort, truckkort B (motviktstruck) är meriterande.
Som person är du flexibel och noggrann som snabbt kan ställa om inför nya förutsättningar, du ser möjligheter i förändringar. Emellanåt är arbetsbelastningen högre och därför behöver du vara stresstålig. Du behöver kunna förstå flödet som finns i verksamheten. Det är en självklarhet för dig att leverera med god service och hög kvalitet. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete men du har även lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Du är en lagspelare.
Då det kan förekomma tunga lyft och en del obekväma arbetsställningar samt att du rör dig mycket under en arbetsdag är det ett krav att du har en god fysisk förmåga.
Det här är vi
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) samordnar hjälpmedelsförsörjningen för kommunerna Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad. Dessa kommuner har gått samman i en gemensam nämnd där Kristianstad kommun är värdkommun och HÖS organiseras under omsorgsförvaltningen. Vi finns på Kabelvägen 17 i Kristianstad och hos oss arbetar 44 medarbetare.
I HÖS uppdrag ingår att tillhandahålla inköp, lagerhållning, teknisk service, rådgivning, utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, information, IT-stöd, miljövänlig kassation av hjälpmedel.
Vårt arbete och värdegrund baseras på ett professionellt bemötande med god service och ständiga förbättringar. Våra ledstjärnor är respekt, kommunikation och yrkesskicklighet.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Hjälpmedelscentrum Kontakt
Enhetschef
Katrin Nilsson 044-13 42 72 Jobbnummer
9766622