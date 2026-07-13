Lagerarbetare på heltid sökes till Rosersberg

People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-07-13


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Vi söker Lagerarbetare på heltid till vår kund i Rosersberg.
Vem du är
Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifterna innebär hantering av varor, scanning, plockning och packning. Viss truckkörning kan förekomma.
I din ansökan – ange vilket/vilka arbetspass du är intresserad av
Vi söker dig som:

Pratar och läser god svenska eller engelska

Kan och vill jobba morgon och kväll

Vill jobba heltid

Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader

Har god fysik

Meriterande:

Truckkort

Körkort och bil

Bor i närheten

Hos oss på Peopl sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!

Om PEOPL
PEOPL är ett auktoriserat bemanningsföretag och är medlem i Almega och branschorganisationen Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med samtliga 14 LO-förbund och Unionen på tjänstemannasidan. Vi har vårt säte i Sundbyberg med kunder runt om i storstockholm. Har du generella frågor är du välkommen att kontakta oss på hello@peopl.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058665-2099197".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People Bemanning AB (org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta)
195 72  ROSERSBERG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Peopl Bemanning

Jobbnummer
10001555

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