Lagerarbetare på heltid sökes till Rosersberg
People Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2026-07-13
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Vi söker Lagerarbetare på heltid till vår kund i Rosersberg.
Vem du är
Vi söker dig som är en lagspelare och tycker om att jobba mot uppsatta mål och i högt tempo. Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav. Arbetsuppgifterna innebär hantering av varor, scanning, plockning och packning. Viss truckkörning kan förekomma.
I din ansökan – ange vilket/vilka arbetspass du är intresserad av
Vi söker dig som:
Pratar och läser god svenska eller engelska
Kan och vill jobba morgon och kväll
Vill jobba heltid
Är arbetslös och har varit inskriven på Arbetsförmedlingen i minst 6 månader
Har god fysik
Meriterande:
Truckkort
Körkort och bil
Bor i närheten
Hos oss på Peopl sker urvalet löpande, så skicka in din ansökan idag!
Om PEOPL
PEOPL är ett auktoriserat bemanningsföretag och är medlem i Almega och branschorganisationen Kompetensföretagen. Vi har kollektivavtal med samtliga 14 LO-förbund och Unionen på tjänstemannasidan. Vi har vårt säte i Sundbyberg med kunder runt om i storstockholm. Har du generella frågor är du välkommen att kontakta oss på hello@peopl.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8058665-2099197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People Bemanning AB
(org.nr 559239-4752), https://work.peopl.se
Kromgatan 7 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peopl Bemanning Jobbnummer
10001555