Lagerarbetare på heltid i Kungsängen!

Har du ett öga för detaljer, gillar att hålla ordning och vill vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara rätt tjänst för dig! Just nu söker vi en lagerarbetare till vår kund i Kungsängen.Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med hela logistikkedjan - från att ta emot inkommande leveranser till att packa och skicka utgående beställningar. Du kommer även hantera returer, stötta med inventering och bidra till att lagret hålls organiserat, effektivt och säkert.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Inkommande leveranser:
• Ta emot och kontrollera gods
• Rapportera avvikelser eller skador
• Sortera och placera varor i rätt zoner
Utgående leveranser:
• Plocka, packa och förbereda beställningar för leverans
• Följa fraktinstruktioner noggrant
• Säkerställa korrekt märkning och dokumentation
Returhantering:
• Inspektera och registrera inkommande returer
• Rengöra och sortera returnerade produkter
• Rapportera skadade eller avvikande varor
Lagerhållning & ordning:
• Daglig påfyllning och omorganisation av lagret
• Deltagande i inventering
• Hålla arbetsytor rena och säkra
Vem är du?
Vi letar efter dig som:
• Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
• Trivs med fysiskt arbete och har god grundkondition
• Kan arbeta självständigt men också samarbeta i team
• Har grundläggande dator- och scannerkunskaper
• Är villig att följa rutiner och säkerhetsinstruktioner
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uniflex är ett registrerat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
