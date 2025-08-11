Lagerarbetare på deltid till Norra Stockholm!
2025-08-11
Nu söker Libera efter lagerarbetare på deltid till lagerarbete i norra Stockholm!
Uppdraget Du kommer mestadels att arbeta hos en av våra kunder i Arlandastad. Men även andra arbetsplatser kan förekomma.
Där kan dina arbetsuppgifter vara allt som förekommer på ett lager tex orderplock med truck men även via automation, paketering, inbound, outbound och truckkörning. Med höga volymer och variation kommer du arbeta nära dina kollegor.
Vem söker vi?
Du har hög arbetsmoral och trivs i en miljö där det händer mycket. Vi ser gärna att du tidigare har erfarenhet av lager/produktion. Vi värdesätter hög samarbetsförmåga och att man är duktig på att kommunicera för att skapa arbetsglädje och trivsel på arbetsplatsen.
Utöver detta behöver du vara van vid fysiska jobb och inte vara rädd för att ta i vid behov.
Arbetstider och dagar kan komma att variera utefter behov. Men vi ser gärna att man är tillgänglig för att arbeta 7-16 minst 3 dagar i veckan.
Då denna tjänst är en deltidstjänst krävs det att du som söker har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% i form av studier eller annat arbete.
Dina kvalifikationer:
-God svenska i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Meriterande:
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• Körkort
• Goda kunskaper i Engelska
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. Välkommen in med din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), http://www.libera.se Arbetsplats
Libera Kontakt
Jennifer Uddh Lövstrand jennifer@libera.se Jobbnummer
9452509