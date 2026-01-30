Lagerarbetare och B-chaufför - säsongsjobb - Göteborg - sommarjobb
2026-01-30
Anställningsform: vikariat | Adress: Örnekulansväg 5, Göteborg | Antal tjänster: 2 | Ansök senast: 31 mars - vänta inte med din ansökan rekrytering sker löpande
Vill du vara med och leverera sommarminnen?
Vill du vara med och säkra att Göteborg med omnejd får sina favoritdrycker i sommar? Vi söker två engagerade kollegor till vår terminal för att förstärka teamet under sommarperioden!
Här ser vi till att Göteborg får sina favoritdrycker i rätt tid och mängd - oavsett om det är till festivaler, restauranger, grillkvällar eller andra sommaraktiviteter. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter, ena veckan plockar du varor för kundhämtning och lastar av tomgods från inkommande lastbilar. Den andra veckan kommer du köra mindre leveranser med skåpbil för manuellt B-körkort. Arbetet är varierande och fysiskt, där du rör dig mycket och hanterar olika dryckesprodukter - från öl och läsk till vatten och cider.
Är du den vi söker?
Truckkort - ett krav Erfarenhet av lagerarbete är meriterande Manuellt B-körkort Trivs med att röra på sig och vara aktiv på jobbet, flexibel, självständig och serviceinriktad
Arbetstid: Dagtid, varannan vecka 06.00-15.00/08.00-17.00 Anställningsperiod: början på juni-augusti
Varför Spendrups?
Ett fartfyllt sommarjobb där ingen dag är den andra lik En stark gemenskap och en kultur där vi hjälps åt En chans att vara en viktig del av Sveriges dryckesleveranser Vi ser till att du får en bra introduktion och stöd för att snabbt komma in i rollen.
Välkommen in - här bubblar möjligheterna!
Din ansökan
För att ansöka om jobbet, skicka in ditt CV via Skicka ansökan-knappen här nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Stolthet, Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
