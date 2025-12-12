Lagerarbetare & montörer | Lernia | Tierp
2025-12-12
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
, Uppsala
Ta chansen att bli en del av industrin! Vi söker dig som är redo att ta steget in i industrivärlden. Vi erbjuder en arbetsplats som fokuserar på både din personliga och yrkesmässiga tillväxt!
Om tjänstenSom en del i produktions- eller lagerteamet kommer du att delta i tillverkningsprocessen med montering, jobba med plock och pack på lagret samt bidra till att upprätthålla effektivitet och kvalitet i arbetsflödet.
Om digFormell kompetens
Gymnasial utbildning, meriterande med fokus på teknik
Förmåga att arbeta självständigt och noggrant
God samarbetsförmåga
Genuint tekniskt intresse
Eget driv och initiativförmåga
Förmåga att hantera produktions- och lageruppgifter framgångsrikt
Meriterande
Giltigt truckkort
Erfarenhet av montering
Tidigare erfarenhet inom industri, produktion eller lager
Händighet och självgående arbetsstil
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om LerniaLernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Kontakt
Joakim Karlsson joakim.karlsson@lernia.se Jobbnummer
9642884