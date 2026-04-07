Lagerarbetare med truckvana modernt lager i Rosersberg
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Sigtuna
2026-04-07
Lagerarbetare med truckvana - modernt lager i Rosersberg
Är du en erfaren lagerarbetare med truckvana som vill utvecklas i en dynamisk lagermiljö? Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår kund i Rosersberg, där du får en central roll i att säkerställa ett effektivt och strukturerat flöde av varor.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Som lagerarbetare med truckvana ansvarar du för att hantera inkommande och utgående gods samt interna transporter i lagret. Du blir en del av ett team där samarbete, noggrannhet och effektivitet är avgörande för verksamheten.Dina arbetsuppgifter
Köra motviktstruck
Lasta och lossa inkommande och utgående gods
Hantera, sortera och organisera varor i lagret
Utföra interna transporter
Följa säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
Samarbeta med kollegor för att optimera arbetsflödetKvalifikationer
Giltigt truckkort (A och B) är ett krav
Erfarenhet av truckkörning i lagermiljö är meriterande
God fysisk förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Goda kunskaper i svenskaDina personliga egenskaper
Ansvarsfull och noggrann
Positiv och lösningsorienterad
Trivs i ett högt arbetstempo
Flexibel och anpassningsbar
Anställningsvillkor
Heltid
Lön enligt överenskommelse
Start omgående
Om Simplex
Simplex är ett bemanningsföretag med fokus på utveckling för både företag och medarbetare. Vi erbjuder möjligheter inom logistik, transport och lager, där våra konsulter får chans att växa och utvecklas i sina yrkesroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@simplexbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
