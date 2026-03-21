Lagerarbetare med truckkort till Bålsta!
2026-03-21
Publiceringsdatum2026-03-21Om tjänsten
Intervjuer sker löpande och start är omgående.
Anställningen är 3-6 månader med möjlighet till förlängning vid bra utfört arbete.Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Truckkörning
• Orderplockning
• Godsmottagning
• Lagerpåfyllnad
• Avstämning mellan leverans och inköpsorder
Pokayoke kommer att hjälpa dig till att utvecklas i ditt arbete och stötta dig i ditt arbete så att du når goda resultat.
Vad vi söker
Pokayoke söker truckförare till uppdrag i Bålsta.
Vi söker just dig som vill arbeta i ett snabbväxande företag och som som har tidigare erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
Du kommer att arbeta med orderplock samt inleveranser. Som person ska du vara effektiv, noggrann och ge ett positivt intryck till dina arbetskollegor. Du gillar att ha många bollar i luften och att arbeta i ett högt tempo. Kvalifikationer
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Truckkort A1-A4 och B1-B4
• Erfarenhet av trucckörning, gärna A truckar
• Erfarenhet av orderplock
Detta jobb är en bemanningsanställning via Pokayoke AB.
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Pokayoke är medlem i Kompetensföretagen Almega vilket innebär att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9811758