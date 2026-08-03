Lagerarbetare med truckkort| Lernia | Fagersta
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Fagersta Visa alla lagerjobb i Fagersta
2026-08-03
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Vi söker en lagerarbetare med truckkort för omgående start till vår kund i Fagersta. Har du erfarenhet av lagerarbete, plock, pack och truckkörning är du varmt välkommen att söka. Tjänsten passar dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en tempofylld arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Arbetstider: Kontinuerligt 2-skift
Omfattning: Heltid
Plats: FagerstaDina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med plock och pack, materialhantering samt truckkörning. Arbetet innefattar även kvalitetssäkring, enklare inventeringar och att hålla ordning i lagret. Rollen kräver att du följer säkerhetsrutiner och bidrar till ett effektivt arbetsflöde. Arbetet är fysiskt och du behöver vara bekväm med att arbeta på höga höjder.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och är en van truckförare. Ettt positivt förhållningssätt, punktlighet och förmåga att arbeta i högt tempo är viktigt för att trivas i rollen.
Formell kompetens
Giltigt truckkort B1-B4, (B5-B6 & hjullastare C2 är meriterande)
Tidigare erfarenhet från lager, logistik eller produktion
Erfarenhet av lastning och lossning är meriterande
God svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Du får en konsultchef som stödjer dig under uppdraget, ser till att du trivs och hjälper dig utvecklas i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet över hela landet. Vi erbjuder möjligheter att utveckla din kompetens och karriär genom uppdrag hos attraktiva arbetsgivare.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret och skicka in din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan redan idag. Vid frågor, kontakta rekryterare via e-post: bemanning.vasteras@lernia.se
.
Är du redo att bli en del av ett engagerat team där säkerhet, ordning och effektivitet är i fokus? Skicka in din ansökan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8161614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Fagersta kommun (visa karta
)
737 80 FAGERSTA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
10020407