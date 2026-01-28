Lagerarbetare med körkort och truckkort till Prodoc i Jordbro
2026-01-28
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Var med och bygg Sveriges bästa Copyprint-lager hos oss på Prodoc i Jordbro.
Vi söker dig med körkort, truckkort och lagervana som trivs i ett lag där alla bidrar, hjälper varandra och jobbar mot samma mål.
Du kliver in i en verksamhet med en tydlig struktur och höga ambitioner där målet är att bygga ett av marknadens bästa printlager. Avtal och system finns på plats, och du blir en del av en engagerad och sammansvetsad grupp som arbetar långsiktigt tillsammans.
Rollen innebär nära samarbete med huvudkontoret i Årstadal, där du är på plats ungefär en gång per kvartal, vilket skapar goda relationer och tydliga kontaktvägar. Företaget är en del av en mindre koncern med cirka 100 anställda, där du syns, får ansvar och ges verklig möjlighet att påverka.
I det dagliga lagerarbetet kommer du att:
• Ta emot, kontrollera och registrera inkommande leveranser
• Säkerställa korrekta lagersaldon genom löpande inventering och uppföljning
• Arbeta med plock, packning och hantering av kundorder
• Köra truck och övrig lagerhantering
Personprofil
Vi söker dig med hög samarbetsförmåga och en positiv attityd som bidrar till en god stämning. Du gillar att arbeta fysiskt och är van vid att köra truck, och du tar eget ansvar och driver ditt arbete självständigt.
Utbildning & behörighet
• Gymnasieexamen
• B-körkort
• Truckkort
Erfarenhet & kompetens
• Några års erfarenhet av lagerabete
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Plats: Jordbro, Haninge
Omfattning: Heltid 37,5h arbetsvecka
Start: Enligt överenskommelse
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Prodoc är ett svenskt företag som levererar skrivare och professionella printlösningar till företag och organisationer. De erbjuder helhetslösningar som omfattar hårdvara, mjukvara, service, support och logistik, med fokus på driftsäkra, kostnadseffektiva och hållbara utskriftsmiljöer.
Företaget har sitt huvudkontor i Årstadal och lagerverksamhet i Jordbro, och är totalt cirka 45 medarbetare. Vi ingår i Trexium-koncernen tillsammans med fyra andra bolag och är totalt omkring 100 anställda, med en samlad omsättning på cirka 350 miljoner kronor.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Performiq AB
