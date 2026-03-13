Lagerarbetare med hjullastarkort till utomhuslager!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinförarjobb / Ulricehamn Visa alla maskinförarjobb i Ulricehamn
2026-03-13
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Till ett väletablerat företag i Fristad söker vi nu en lagerarbetare till deras utomhuslager. Här blir du en viktig del av logistiken och arbetar tillsammans med ett engagerat team för att säkerställa att gods hanteras effektivt, säkert och med hög kvalitet.
Rollen passar dig som trivs med ett praktiskt arbete, gillar struktur och tar ansvar för att jobbet blir gjort.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med den daglig hantering av gods på utomhuslagret. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Köra hjullastare (C2) i det dagliga lagerarbetet
• Lasta, lossa och plocka gods
• Packa och förbereda order enligt kundens önskemål
• Hantera in- och utleveranser
• Genomföra inventering samt bidra till god ordning och lagervård
• Utföra interna materialförflyttningar inom lagret
• Samarbeta nära kollegor inom teamet och med andra avdelningar
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor och andra funktioner inom verksamheten.
Arbetstid: 2-skift, heltid 100%.
Start: Omgående.
Placering: Fristad, Borås.
Bakgrund och personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av lagerarbete och är van vid att ta ansvar för ditt arbete.Kvalifikationer
• Hjullastarkort (C2)
• B-körkort
• Erfarenhet av lagerarbete eller liknande praktiskt arbete
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Truckkort
• Erfarenhet av arbete i utomhuslager
Som person är du ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du arbetar självständigt men trivs också i ett team där man hjälps åt. Du har ett naturligt säkerhetstänk och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://www.firstpersonal.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
First Personalpartner Kontakt
Matilda Granström matilda.g@firstpersonal.se Jobbnummer
9795055