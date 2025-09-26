Lagerarbetare med erfarenhet av saxlift till kortare uppdrag i oktober

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Lagerjobb / Eskilstuna
2025-09-26


Lagerarbetare/Saxliftförare sökes för kortare uppdrag!

Är du van vid lagerarbete och har behörighet samt erfarenhet av att köra saxlift? Då kan detta korta men viktiga uppdrag vara perfekt för dig!
Vi söker nu dig som kan hjälpa vår kund med ett specifikt projekt på deras lager: omprofilering/ommärkning av deras ställage på hög höjd. Detta innebär att du kombinerar vanliga lageruppgifter med aktivt arbete med saxlift.

2025-09-26

Arbetsuppgifter
Sedvanliga lageruppgifter.
Hantering och körning av saxlift för att nå ställage.
Genomföra ommärkning av kundens ställage.

Uppdraget & Anställningen:
Start: I början av oktober.
Längd: Beräknas pågå i 2-3 veckor.
Arbetstid: Dagtid på vardagar.
Anställningsform: Behovsanställning, vilket ställer krav på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.

Krav & Kvalifikationer:
Saxliftbehörighet och dokumenterad erfarenhet av att köra saxlift.
Flytande svenska i tal och skrift.
Flexibel och tillgänglig för snabb start i början av oktober.

Meriterande:
Fallskyddsutbildning (då arbetet sker på hög höjd).

Är du rätt person för detta uppdrag? Skicka in din ansökan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352)

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Kontakt
Tim Rytterström
tim.rytterstrom@bestbemanning.nu
016-5429019

Jobbnummer
9528762

