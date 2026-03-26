Lagerarbetare med erfarenhet av Monitor ERP sökes till Adeccos kund
Är du en noggrann och självgående lagerarbetare med erfarenhet av Monitor ERP och trivs i en roll där du snabbt sätter dig in i nya arbetsuppgifter? Nu söker vi på Adecco en lagerarbetare som kan stötta vår kund i Öregrund vid behov, med särskilt stort behov under semesterveckorna 26-33. Omfattningen kan variera beroende på verksamhetens löpande behov. För rätt person finns möjlighet att starta omgående eller med kort varsel.
Om uppdraget
I denna roll kommer du att arbeta med olika delar av lagerflödet och bidra till att upprätthålla en effektiv och strukturerad lagerverksamhet. Vår kund arbetar i Monitor ERP, och det är därför viktigt att du har god vana av systemet och snabbt kan navigera i dess funktioner.
Arbetet kräver att du är självgående, lösningsorienterad och trygg i lagerarbete. Du kommer att vara en viktig resurs när behov uppstår och spela en central roll i att säkerställa ordning, kvalitet och smidiga flöden i lagret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Plock och pack av material och produkter
• Godsmottagning, inleveranser och registrering
• Inventering och lagerhållning
• Administrativa uppgifter kopplade till lagerprocessen
• Löpande arbete i Monitor ERP
• Eventuell truckkörning om behörighet finns
• Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
Tjänsten som lagermedarbetare är ett konsultuppdrag med tillsättning per omgående. Som konsult får du en anställning i Adecco Student AB.
• Dokumenterad erfarenhet av lagerarbete
• Mycket god vana av att arbeta i Monitor ERP
• Förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och arbetsmoment
• God struktur, noggrannhet och ansvarstagande
• Flexibilitet och möjlighet att arbeta med kort framförhållningDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina egenskaper och söker dig som är:
• Självgående och trygg i din yrkesroll
• Noggrann och organiserad
• Initiativtagande och lösningsfokuserad
• En lagspelare som bidrar till god stämning och samarbete
• Positiv, prestigelös och beredd att hjälpa till där det behövs
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic, 073 684 78 61
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
9820334