Lagerarbetare med driv och noggrannhet sökes
A 95 Consulting AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-11-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A 95 Consulting AB i Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lagerarbetare till ett uppdrag hos en av våra kunder. Här får du en viktig roll i att hålla ordning och skapa effektiva flöden i lagret. Om du trivs med ett aktivt arbete där struktur, tempo och samarbete är viktigt - då kan detta vara rätt tjänst för dig!
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Plock, pack och förberedelse av utgående ordrar
Hantering av truck och annan lagerutrustning
Säkerställa ordning och reda på lagret
Bidra till att logistikflödet fungerar smidigt och effektivt
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting med uppdrag hos kund
En trygg arbetsplats med god stämning
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik
Varierande arbetsuppgifter och tydliga rutinerKvalifikationer
Ansvarsfull, strukturerad och samarbetsvillig
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande
Truckkort är ett plus men inget krav
God fysik och trivs med ett aktivt arbete
Svenska i tal och skrift
Så här söker du:
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
211 21 MALMÖ Jobbnummer
9597228