Lagerarbetare med CE-kort till Försvarsmaktens Centrala Lager
Lagerarbetare FMCL
Arbetsannons: Lagerarbetare med CE-kort till Försvarsmaktens Centrala Lager (FMCL)
Är du intresserad av lager och logistik? Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Då har vi en plats för dig! Tillsammans skapar vi en hållbar logistik som fungerar i såväl fred som i kris och krig för Försvarsmakten.Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Försvarsmaktens Centrala Lager (FMCL) är en nyckelaktör i Försvarsmaktens logistikkedja och har som huvuduppdrag att ta emot, lagra och leverera materiel med hög precision och kvalitet. Genom vår expertis i hantering av materiel är vi en avgörande del i att säkerställa Försvarsmaktens operativa beredskap. Vårt arbete möjliggör att rätt utrustning finns på rätt plats, när den behövs - vilket direkt stärker Sveriges försvarsförmåga.
På FMCL värdesätter vi en arbetsplats som präglas av ömsesidigt förtroende och samarbete. Här får du som medarbetare möjlighet att både utvecklas professionellt och växa personligt genom att ta ansvar och aktivt bidra till kontinuerlig förbättring. Vi strävar efter en arbetsmiljö där balans mellan arbete och privatliv är en självklarhet, samtidigt som flexibilitet och ansvarstagande är grundpelare i vår kultur.
FMCL är en del av FMLOG Försörjning, en enhet inom Försvarsmakten, som ansvarar för att anskaffa, lagerhålla, vidmakthålla och avveckla förnödenheter. FMLOG Försörjning säkerställer att Försvarsmaktens logistikkedja fungerar effektivt, så att materielen alltid är tillgänglig - både nationellt och internationellt, i alla lägen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som lagerarbetare kommer du att ingå i den dagliga driften och arbeta med ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom lagerhållning och distribution. Detta inkluderar:
• Transporter med lastbil
• Truckkörning
• Orderplock
• Godsmottagning
• Transportbokning
• Omhändertagande av materiel
• Redovisning
• InventeringKvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
• CE-körkort
• B-körkort med manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Truckkort A+B+C+D
• ADR/IATA/IMDG-certifiering
• Erfarenhet av hantering av explosiva varor
• Erfarenhet från storlagerdrift eller produktionsverksamhet
• Erfarenhet av affärssystemet SAP
• Erfarenhet av lagerstyrningssystemet Astro
• Genomförd värnpliktDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett högt kvalitetsmedvetande och en lojal, positiv attityd. Du är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter och förändrade omständigheter. Ett serviceinriktat arbetssätt och förmåga att samarbeta med andra människor är viktigt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar ditt arbete väl, samtidigt som du är självgående när det krävs. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan bidra positivt till verksamhetens utveckling.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med provanställning på sex månader.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Arbetsort: Arboga.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar
Vid frågor kontakta sektionschefer Mattias Lundgren eller Henrik Arliden via växeln 01082-40400.
Fackliga representanter
OFR/S, Håkan Antonsson
SAKO, Pernilla Kjellgren
SEKO, Ola Andersson
Samtliga nås via växeln på 01082-40400.
Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-26. Din ansökan ska innehålla CV och ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten. Ansökningar tas endast emot via Försvarsmaktens webbplats. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
