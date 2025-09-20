Lagerarbetare med B-truckkort sökes till SKF i Landskrona
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Landskrona Visa alla lagerjobb i Landskrona
2025-09-20
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du jobba hos en världsledande industrikoncern med bra stämning, stabilitet och tempo? SKF i Landskrona söker en noggrann och driven lagerarbetare omgående - mars 2026, med god chans till förlängning!
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en del av ett erfaret och hjälpsamt team där tempot stundtals är högt men stämningen alltid god. Rollen innefattar främst orderplock, kitting (avancerad ompacketering), viss truckkörning samt enklare administrativa uppgifter. Arbetet är varierande och styrs mycket av dagsbehovet - med intensiva dagar framför allt på måndagar och torsdagar. Du arbetar nära både kollegor och chef och får möjlighet att lära dig av erfarna medarbetare, samtidigt som du förväntas ta eget ansvar och vara självgående. För rätt person finns goda möjligheter att växa i rollen och bli en långsiktig del av verksamheten.
Du erbjuds
• Arbete på dagtid med arbetstider kl. 07:18-16:00
• Möjlighet till överrekrytering
• En trygg och stabil arbetsplats hos en global industrikoncern
• Stöttning från erfarna kollegor och en närvarande chef
• Varierade arbetsuppgifter inom lager, plock, pack och kitting
• En arbetsmiljö med god stämning, struktur och samarbete
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig hela vägen
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-20Dina arbetsuppgifter
• Plocka orderrader till kund enligt dagliga rutiner
• Ompackning och kitting av produkter
• Viss truckkörning (ca 1 timme per dag)
• Flytta och lägga upp artiklar på lagerplatser
• Utföra enklare registreringar i dator (lagerhanteringssystem)
• Delta i daglig "housekeeping" och hålla ordning i lagret
• Förbereda gods för utskeppning
• Samarbete med kollegor och stödja nya medarbetare vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har truckkort A och B - och gärna B-körkort för bil
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete (meriterande men inget krav)
• Trivs med ett högt tempo och kan ta eget ansvar
• Är noggrann, strukturerad och pålitlig i ditt arbete
• Har grundläggande datorvana och kan kommunicera på engelska
• Är en lagspelare som även kan arbeta självständigt
• Har en positiv inställning och bidrar till en god arbetsmiljö
• Kan balansera det sociala på jobbet med sina uppgifter
• Bor i eller nära Landskrona - då det ökar möjligheten till långsiktighet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ompackning, kitting eller liknande logistikuppgifter
• Tidigare arbete i större industriföretag eller produktionsmiljö
• Tekniskt intresse eller förståelse för industriprodukter
• Erfarenhet av förbättringsarbete (t.ex. 5S eller Lean)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Stresstolerant
• Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om SKF Sverige HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114651". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9518648