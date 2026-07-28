Lagerarbetare | Manpower | Falun | Extrajobb
Manpower Aktiebolag / Lagerjobb / Falun Visa alla lagerjobb i Falun
2026-07-28
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Vill du arbeta extra på lager? Vi på Manpower söker nu en mycket flexibel flexjobbare till ett lageruppdrag hos ett företag som tillverkar hygienartiklar. Uppdraget är placerat på företagets lager i Hosjö, Falun. Här får du arbeta med orderplock i en verksamhet där noggrannhet, ansvar och struktur är viktigt. Start sker så snart som möjligt.
Ort: Falun (Hosjö)
Start: Omgående
Uppdragslängd: Löpande extraarbete vid behov
Omfattning: Oregelbundet - i snitt ca 1 pass/vecka över året
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos oss på Manpower, ute hos vår kunds centrallager i Hosjö, arbetar du främst med orderplock av hygienartiklar. Arbetet sker enligt tydliga instruktioner och rutiner, där kvalitet, tempo och noggrannhet är avgörande. Du blir en del av en mindre flexpool som används vid arbetstoppar och frånvaro av ordinarie personal.
Arbetstiderna gäller främst dagtid:
Måndag-torsdag: 06:30-15:30
Fredag: 06:00-14:05
Den vi söker
Vi söker dig som är mycket flexibel och tillgänglig och som trivs med ett extraarbete där behovet kan variera över tid. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att följa instruktioner. För att uppdraget ska fungera väl behöver du ha en annan huvudsaklig sysselsättning och möjlighet att arbeta flexibelt med kort varsel.
Uppdraget passar särskilt bra för dig som exempelvis:
studerar på distans
är egenföretagare
är pensionär
eller har annan sysselsättning som ger stor flexibilitet i ditt schema
Vi ser gärna att du bor i eller i närheten av Hosjö/Falun, då tillgänglighet är en viktig del av uppdraget.
Vi ser att du har:
Truckkort A2
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Noggrannhet och god förmåga att följa instruktioner
Meriterande:
Truckkort B2
Erfarenhet av lager- och logistikarbete
Erfarenhet av orderplock
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via mejl. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Östra Hamngatan 20 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
10014241