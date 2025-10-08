Lagerarbetare Logent - Saab | Tidsbestämt Uppdrag
2025-10-08
Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår plockavdelning på SAAB. I denna roll kommer ditt huvudsakliga fokus vara att plocka artiklar enligt ordrar, men även att packa och hantera administration i våra lagersystem.
Vi letar efter dig som är noggrann och kvalitetsmedveten. Att arbeta tillsammans med andra och mot gemensamma mål är något du trivs med. Erfarenhet från lager eller liknande arbete är meriterande, men viktigast är att du har rätt inställning och vilja att lära.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande och självgående. Du tar initiativ och strävar efter att uppnå både personliga och avdelningens mål. God samarbetsförmåga är viktigt, då arbetet sker i nära samverkan med dina kollegor. Eftersom både kommunikation och dokumentation är viktiga delar av arbetet, är det nödvändigt att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Om du vill vara en del av vårt team och bidra till ett effektivt och högkvalitativt plockarbete, ser vi fram emot din ansökan! OBS! Detta är en tidsbegränsad anställning med start 1/12.
Arbetstiderna är förlagda antingen dagskift (07-16) eller 2-skift (mån-fre 07-16, mån-tors 14-23:30)
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult.
Krav:
Flytande i svenska språket i tal och skrift
Behärska engelska i tal och skrift
God datorvana
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Meriterande:
Truckkort
Om ansökan:
Då arbetsplatsen är ett säkerhetsklassat område kräver befattningen att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Urval görs löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista dag för ansökan.
