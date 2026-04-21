Lagerarbetare inom produktion till världsledande företag
Yourstaff 365 AB / Lagerjobb / Botkyrka
2026-04-21
Just nu söker vi erfarna lagerarbetare till ett världsledande företag inom sin bransch. Du kommer att arbeta i en modern produktionsmiljö tillsammans med ett kompetent och engagerat team där samarbete, ansvar och noggrannhet är i fokus. Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds varierande arbetsuppgifter som innebär att plocka, packa, inleverans, utleverans och truckkörning. Du kommer att plocka order med reservdelar till produktionen samt till och från hiss/lagerautomater. För att trivas i denna roll ser vi att du är engagerad, ansvarsfull och initiativrik. Du jobbar självständigt men funkar lika bra i grupp och arbetar gärna mot gemensamt uppsatta mål som ett team och bjuder på god energi och "vi-känsla" på arbetsplatsen. Det är av värde att du är flexibel och ställer upp där behovet finns.
Uppdraget ingår i vår uthyrningsverksamhet och innebär att du kommer att vara anställd av Yourstaff men arbeta ute hos vår kund.
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag kl. 07:00-15:45 där övertid förekommer. Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av in- eller utleverans.
Systemvana.
Truckkort upp till B4.
Meriterande med komponentkännedom
Meriterande med erfarenhet av lagerarbete i produktion
Vi erbjuder
Trygg anställning hos Yourstaff med kollektivavtal
Arbete hos en attraktiv och världsledande kund
Ett inkluderande arbetsklimat med högt i tak
Möjlighet till tillsvidare anställning
Friskvårdsbidrag
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om YourstaffYourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yourstaff 365 AB
(org.nr 556955-2564), https://www.yourstaff.se/
147 21 TUMBA Kontakt
Regionchef
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
9866651