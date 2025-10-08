Lagerarbetare heltid till Dagab e-handelslager i Västra Frölunda
2025-10-08
Just nu söker vi på dig som drivs av att ha högt uppsatta mål till rollen som lagerarbetare på Dagabs e-handelslager i Västra Frölunda. Om du dessutom vill ha ett jobb med goda möjligheter att utvecklas såväl professionellt som på ett personligt plan kan det här verkligen vara din nästa utmaning. Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som orderplockare på Dagab e-handelslager kommer att vara:
Arbeta med orderplock, Du kommer att Plocka och packa matkassar med hjälp av en vagn, handdator och scanner. Du kommer plocka flera ordar samtidigt och sortimentet är desamma som i en matbutik, vilket innebär att du kommer hantera alla sorters livsmedel
Vara aktiv under hela arbetspasset då arbetet är fysiskt krävande. Du kommer att både stå och gå under hela arbetspasset.
Arbete på tre (Kyl, frys & kolonial) olika avdelningar med olika temperaturzoner, från +20C till -24C.
Säkerställa och optimera lagernivåer
Arbetstider
Arbetet är förlagt på heltid. De arbetstider som gäller är främst: Måndag - Fredag klockan 07:00-15:45. Dock är det viktigt att veta att Helgarbete kan förekomma. Du börjar som anställd hos Job&talent med målet att efter 3-6 månader gå över till en tjänst direkt hos Dagab e-handel. Provanställning om sex månader tillämpas.
Placeringsort
Dagabs E-handelslager ligger i Västra Frölunda med goda kommunikationer ut till lagret samt gratis parkering att tillgå precis utanför byggnaden.
Vad innebär jobbet för dig? Ett flexibelt arbete där du själv lägger dig tillgänglig vecka för vecka.
Förmåner i form av personalbutik.
Arbete i rymliga lokaler med placering i Västra Frölunda med fri parkering och goda förbindelser
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Om digDina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du känner ett stort engagemang för ditt arbete. Det är också viktigt att du trivs med ett aktivt arbete där du ständigt är i rörelse. Du har ett effektivt arbetssätt och har ett flexibelt förhållningssätt. Dessutom utför du ditt arbete med stor noggrannhet. Slutligen tycker om att sträva tycker mot uppsatta mål och att nå ett så bra resultat som möjligt genom att arbeta självständigt och målmedvetet. Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper. För att trivas ihop ser vi också att du har en bra och positiv inställning till arbetet samt god attityd mot andra. Kvalifikationer
Arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska svenska språket.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Truckkort
Hur du ansöker
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Dagab Inköp & Logistik Dagab Inköp & Logistik är motorn Axfood koncernen, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross och Middagsfrid. Hos Dagab är du med och påverkar det vardagliga livet för en sisådär tio miljoner människor. På Dagab Inköp & Logistik i Frölunda är fokus på e-handel och att leverera mat av hög kvalitet till rätt pris.
Om oss Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 2 000 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega. www.storesupport.se.
Storesupport är en del av Jobandtalent, den snabbast växande aktören inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika.
Intresserad? Rekryteringsprocessen för dessa tjänster sköts av oss på svenska Storesupport by Job&talent. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Är du intresserad utav tjänsten ansöker du via denna sida, vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen! Ersättning
