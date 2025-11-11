Lagerarbetare för extrajobb vid behov - Gävle
2025-11-11
Vi söker en noggrann och ansvarsfull person som vill arbeta extra på vår kunds lager i Gävle. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar
Mottagning av leveranser och hantering av returer
Hålla ordning och struktur i lagermiljön
Uppdatering av information i lagersystemet
Vi söker dig som:
Är noggrann, organiserad och trivs med fysiskt arbete
Tar eget ansvar och arbetar självständigt
Har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlighet och engagemang.Om tjänsten
Plats: Gävle
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dag, kväll eller helg)
Start: Så snart som möjligt
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst till enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9598711