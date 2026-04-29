Lagerarbetare för extrajobb till Strömberg
Bemannia AB (Publ.) / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-04-29
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Haninge
, Mjölby
, Tidaholm
, Kinda
, Linköping
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av lagerarbete och söker ett extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning? Tycker du det låter intressant att arbeta hos en kund som värdesätter omtanke, mod, problemlösning samt ordning och reda? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Om uppdraget
Bemannia söker nu drivna lagerarbetare för konsultuppdrag vid behov hos vår kund Strömberg som har verksamhet inom logistik, lagerhantering, tryck och distribution. Arbetstiderna är förlagda under vardagar mellan kl. 07.00 - 16.00. Helgarbete kan förekomma vid arbetstoppar. Arbetet utförs i Strömbergs moderna anläggning i Jordbro, HaningePubliceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter inom lagerhantering och man arbetar på den avdelning där behov uppstått.
Plock & pack: Orderplock med Voice-picking samt truckkörning
Kampanj: Packningar, kuvertering samt andra mindre och stora uppdrag
Lager: Inventering av ankommande gods, registrering samt truckkörningKvalifikationer
Behärskar svenska i tal och skrift
Ha minst 3 månader arbetslivserfarenhet av lagerarbete
Meriterande
Ha truckkörkort A+B
Ha god datorvana med Office-paketet
Arbetslivserfarenhet inom orderplock med Voice-picking
För att lyckas i rollen behöver du vara driven, pålitlig och ta stort ansvar, samtidigt som du trivs och kan hantera ett fysiskt aktivt arbete. Du arbetar metodiskt och noggrant med ett starkt fokus på kvalitet. Samt att du lever upp till Strömbergs värdegrund och medarbetarskap genom att stå bakom deras värdeord: vi bryr oss, vi vågar, vi ser möjligheter och vi lever ordning och reda.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-05-20.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvariga rekryterare, vikarie@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-122 00 450.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7035811-1972580". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
https://career.bemannia.se
Haninge (visa karta
)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9881495