Lagerarbetare för extrajobb till MediCarrier
Är du en erfaren lagerarbetare som vill jobba extra vid sidan av studier eller annat arbete? Trivs du i ett högt tempo och uppskattar struktur, ansvar och lagarbete? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
I detta uppdrag blir du anställd som konsult via Bemannia och uthyrd till MediCarrier, Region Stockholms logistikpartner för sjukvårdsmaterial. Uppdraget passar dig som söker ett extrajobb vid behov, där du kan hoppa in när verksamheten behöver förstärkning. Du behöver vara tillgänglig 2 vardagar i veckan.
Arbetet är vid behov och arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, inklusive röda dagar som infaller mitt i veckan. Skiften är förlagda mellan 06.15 - 22.45. Möjlighet finns att arbeta både enstaka pass och längre perioder beroende på behov och din tillgänglighet. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Du arbetar på lager med plock och pack av sjukhusmaterial till vårdens verksamheter, arbetsrotation förekommer mellan lagrets olika avdelningar. Arbetet utförs med:
Plocktruck (A1)
Voice-röststyrning för ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetsflöde
Arbetet kräver hög fokusering och stor noggrannhet samt att du följer fastställda säkerhets- och arbetsrutiner.
Det är grundläggande att du arbetar ergonomiskt korrekt utifrån de anvisningar du får under introduktionen och att varje arbetsstation lämnas i gott skick.
Du arbetar mot uppsatta mål och tighta deadlines, både självständigt och i nära samverkan med ditt skiftlag för att tillsammans nå gemensamma resultat.Kvalifikationer
Behärskar svenska i tal och skrift (kunna förstå och arbeta efter skrivna instruktioner)
Har gymnasieexamen
Har truckutbildning enligt TLP10 (kan uppvisa truckkort)
Har dokumenterad vana av truck A1-B4 (kontrolleras i urvalet)
Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning (Plocktruck)
Arbetslivserfarenhet av Voice-röststyrning
Arbetar säkert med fokus på säkerhetsaspekter och god arbetsmiljö
Tillgänglig för arbete 2 vardagar i veckan
För att lyckas i rollen ser vi att du är energisk, pålitlig och ansvarstagande samt trivs med fysiskt krävande arbete. Du arbetar strukturerat, noggrant och med hög kvalitetsmedvetenhet.
Du lever upp till MediCarriers värdeord och medarbetarskap genom att vara:
Kompetent i ditt arbete
Pålitlig och ansvarstagande
Samverkande och en god lagspelare
Öppen i din kommunikation
Du förstår vikten av ditt arbete - att rätt material levereras i rätt tid är avgörande för att patienter i Stockholms län ska få rätt vård.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-03-19.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvariga rekryterare, vikarie@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 08-122 00 450.
