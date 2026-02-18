Lagerarbetare för extrajobb hos kund i Norrköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Norrköping
2026-02-18
Agil Rekrytering söker nu lagerarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Norrköping.
Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, ta ansvar och bidra till att logistikflödet fungerar utan avbrott.
Om rollen
• Plock och pack av varor enligt givna instruktioner
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa att lagret hålls organiserat och effektivt
• Bidra till att det dagliga arbetet flyter på enligt plan
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs i en aktiv roll med ett varierande tempo
• Kan arbeta självständigt och i team
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Tidigare lagererfarenhet är meriterande men inget krav
Om uppdraget
• Plats: Norrköping
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match finns går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9748843