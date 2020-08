Lagerarbetare för arbete med packning och plockning - Inpeople Sverige AB - Lagerjobb i Hässleholm

Inpeople Sverige AB / Lagerjobb / Hässleholm2020-08-262020-08-26Nu förstärker vi personalstyrkan med nya lagermedarbetare för arbete hos en av våra kunder norr om Hässleholm!Som lagerarbetare kommer du att arbeta med packning och plockning av varierande mindre och medelstort gods som ska levereras ut från vår kunds lager. Packningen sköts vid ett packbord och vid plockning förekommer truckkörning. Arbetet ställer krav på noggrannhet och tempo då det är viktigt att inkommande beställningar packas rätt och levereras i tid. Arbetstider är för närvarande heltid, dagtid under vardagar men skiftarbete kan förekomma under högsäsong.Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för praktiska arbetsuppgifter. Du är pigg och trevlig och har med fördel erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Har du truckkort samt truckvana är det väldigt meriterande. Eftersom det vid arbetsplatsen saknas synkad kollektivtrafik behöver du ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig dit och hem.Som anställd hos Inpeople värdesätter vi ansvar, engagemang och god service och alla medarbetare ska kunna stå bakom vår laganda som vi kallar Inspirit. Låter vi som en arbetsgivare för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer hålls löpande och tjänsterna kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Inpeople grundades 2010 och är specialister på moderna, skräddarsydda personallösningar inom personaluthyrning och rekrytering. Vi är en HRM-partner till många av sydostregionens mest framgångsrika företag. Vår nisch är företag som vill ha hög kvalitet och perfekt resultat. Vi är ett auktoriserat rekryterings - och bemanningsföretag och har ett nära samarbete med vårt systerbolag Head Consulting - nischat mot chefer och specialister. Vårt huvudkontor finns i Växjö och vi är cirka 200 hel- och deltidsanställda. Välkommen till ett annorlunda HR-företag!Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-06Inpeople Sverige AB5333978