Lagerarbetare | DHL Supply Chain | Rosersberg | Heltid
2025-10-28
Är du en driven och engagerad person med truckkort och intresserad av att utvecklas inom logistik? Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu lagerarbetare på heltid till DHL Supply Chain i Rosersberg. Här får du en viktig roll i deras logistikflöde och möjligheten att utvecklas i en stabil organisation. Välkommen med din ansökan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och DHL Supply Chain. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos DHL i Rosersberg.
Om rollen som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos DHL Supply Chain i Rosersberg kommer du att arbeta med ett brett spektrum av uppgifter inom lager och logistik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar plock och pack av varor, truckkörning med olika typer av truckar, samt hantering av in- och utleveranser. Du kommer att vara en viktig del av det dagliga flödet och bidra till att varor hanteras effektivt och korrekt. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver både noggrannhet och god fysisk förmåga. Med tiden finns möjlighet att utvecklas inom företaget och ta över mer administrativa uppgifter inom logistikflödet.
Övrig information
Placeringsort: Rosersberg
Arbetstider: Dagtid
Start: Omgående
Vem söker vi?
Vi söker dig som är hungrig på utveckling, målinriktad i ditt arbete och som tar ansvar för dina uppgifter från start till mål. Du är noggrann, strukturerad och trivs i ett högt tempo där kvalitet och effektivitet är i fokus. Som lagerarbetare får du möjlighet att växa - därför söker vi personer som vill mer än bara ett jobb. Du har viljan att lära dig, ta initiativ och bidra till ett starkt team. Om du är en driven lagspelare med truckkort och ett öga för detaljer, då är du precis den vi letar efter!
Krav för tjänsten
* Truckkort A1-4 och B1-4
* God fysik och arbetsvilja
* Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
* Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
* Erfarenhet av att köra skjutstativtruck och höglyftande
* Mycket goda kunskaper i engelska
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
