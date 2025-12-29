Lagerarbetare dagtid till modern logistikverksamhet i Viared
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, effektiv och har en stark vilja att göra ditt bästa. Du har god samarbetsförmåga och ser värdet i att bidra till en positiv och trygg arbetsmiljö. Vi tror på att ge alla våra medarbetare goda förutsättningar att utvecklas och känna delaktighet i vår gemensamma framgång.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Är du redo för en ny utmaning inom lager och logistik i en dynamisk och framåtsträvande arbetsmiljö? Vi söker nu en engagerad lagerarbetare till vårt team i Viared. Du får en viktig roll i vår effektiva och moderna logistikverksamhet och blir en del av en arbetsplats där varje medarbetares insats värdesätts.
Tjänsten är på heltid med dagtidsarbete kl. 06.30-15.15, måndag till fredag.
Start: vecka 3, från den 12/1.Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare hos oss har du en varierad arbetsdag med arbetsuppgifter såsom:
Plock och pack
Orderplock med truck
Påfyllning av lager
Sortering och arbete i Autostore-system
Truckkörning
Krav för tjänsten
Truckkort A1-4 och B1-4
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete, särskilt orderplock, är meriterande
Erfarenhet av automation och skjutstativtruck är meriterande
Vi tror att du är:
Noggrann och strukturerad - du har koll på detaljer och trivs med ordning och reda
Lösningsorienterad - du ser utmaningar som något man löser tillsammans
Trygg och ansvarstagande - du kommer i tid, håller vad du lovar och prioriterar säkerhet
Samarbetsvillig - du bidrar till ett gott arbetsklimat och gillar att jobba i team
Flexibel och prestigelös - du hjälper till där det behövs och gör det med ett leende
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.SökordDFDS | Borås | Transport | Logistik | Truck | Så ansöker du
