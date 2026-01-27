Lagerarbetare/Chaufför med C & CE-körkort
2026-01-27
Har du någon gång varit i kontakt med vården? Bott på hotell, ätit på restaurang eller jobbat inom laboratorium? Då har du troligtvis stött på Textilia, även om du inte märkte det. Vi levererar tvätt- och textilservice till kunder med höga krav på hållbarhet, service, kvalitet och hygien. Vi är ett företag i ständig utveckling, och här får du vara med och driva utvecklingen framåt - tillsammans för en renare morgondag.
Om rollen
Vill du ha ett varierande arbete där lager, logistik och kundkontakt kombineras? Då kan du vara den vi söker! Som lagerarbetare och chaufför hos Textilia får du en central roll i att säkerställa att vår dagliga verksamhet fungerar smidigt.
Du ansvarar för lagerhantering av textilier, kassation, chipmärkning samt distribution av gods till våra kunder. Arbetet som chaufför är en viktig del av vår service och vi lägger stor vikt vid punktlighet, kvalitet och ett professionellt bemötande. Du planerar och utför ditt arbete självständigt, samtidigt som du samarbetar nära med kollegor.Arbetsuppgifter
Lagerhantering och lagerorganisering
- Inleverans och kontroll av beställningar
- Inköp av textilier
- Kassation och säker hantering enligt gällande rutiner
- Chipmärkning av textilier
- Distribution och leverans av gods till kund
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är lösningsorienterad, noggrann och serviceinriktad.Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift samt kan ta till dig instruktioner och annan viktig information.Kvalifikationer
Körkort behörighet C och CE (krav)
- Giltig YKB (krav)
- Truckkort A-B (krav)
- Erfarenhet av lagerarbete eller transporter är meriterande
Övrigt om tjänsten
Vikariat 6 månader
- Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
- Lön enligt kollektivavtal
- Arbetstider mellan 07:00-16:00
Publiceringsdatum2026-01-27
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Rekrytering- och bemanningsföretag undanbedes vänligen att höra av sig.
Hos oss kan du utveckla både dig själv och företaget
På Textilia tror vi på utveckling - både för individen och för verksamheten. När du växer i din roll, växer vi som företag. Därför får du stort förtroende, tydliga ramar och ett stödjande ledarskap som hjälper dig att ta nästa steg.
Vi drivs av ett gemensamt syfte och värderingar som engagemang, nytänkande och affärsfokus. Hos oss styrs arbetet inte av onödiga regler, utan av omdöme, ansvar och viljan att hitta smartare lösningar. Vi tror på att lära av erfarenhet - även när något inte blir rätt från början. Vår organisation bygger på tillit och ansvarsfördelning. Med en platt struktur och decentraliserat beslutsfattande får varje medarbetare möjlighet att påverka - både vardagen och framtiden. Det är så vi utvecklar Textilia, tillsammans.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på https://textilia.se/om-textilia/jobb/
Om Textilia
Textilia är en skandinavisk koncern med över 2 600 medarbetare som tillhandahåller rikstäckande tvätt- och textilservice. I Sverige driver vi tolv tvätterier - från Boden i norr till Malmö i söder - med Sverigekontoret i Örebro. Med mer än 70 års erfarenhet ser vi till att vård, industri, hotell och restauranger får tillgång till rena och pålitliga textilier, varje dag.
Vi är stolta över att vara en arbetsplats där människor från över 40 nationaliteter arbetar tillsammans, med en jämn könsfördelning i både verksamhet och ledning. Det präglar vår kultur - och stärker oss. Som en av de första i branschen återvinner vi kasserade textilier i stor skala. Det är en del av vårt långsiktiga uppdrag att skapa en renare morgondag. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3".
Detta är ett heltidsjobb.
Textilia Tvätt & Textilservice AB
För detta jobb krävs körkort.
Karlskrona
Kenny Lindegren kenny.lindegren@textilia.se
9708287