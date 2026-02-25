Lagerarbetare | Apotek Hjärtat | Heltid | Norrköping
Manpower AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-02-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och driven lagerarbetare som vill arbeta i ett modernt e-handelslager? Vi på Manpower söker nu flexibla och engagerade lagerarbetare till Apotek Hjärtat i Norrköping för ett spännande konsultuppdrag med omgående start. Som lagerarbetare kommer du att plocka och packa produkter med hög precision och bidra till att Apotek Hjärtats kunder får sina beställningar snabbt och tryggt. Sök jobbet idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos Apotek Hjärtat i Norrköping.
Ort: Norrköping
Start: 16 mars
Uppdragslängd: 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Arbetstider: Lagret är öppet alla dagar mellan 06:00-23:00 och därför ska du kunna arbeta varierande tider
Om jobbet som lagerarbetare
Som lagerarbetare hos Apotek Hjärtat kommer du att ha en viktig roll i logistikflödet. Du arbetar med orderplock och packning av läkemedel och hälsoprodukter och säkerställer att varje order hanteras korrekt och effektivt. Med hjälp av en handdator får du löpande instruktioner som guidar dig i plockprocessen.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs med ett aktivt arbete, gillar tempo och vill bidra till hög kvalitet i leveransen till slutkund.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Orderplock av läkemedel och hälsoprodukter
Packning och förberedelse inför leverans
Hantering av handdator och digitala plocksystem
Säkerställa att produkterna hanteras noggrant och enligt instruktion
Bidra till ett effektivt och kvalitetsinriktat arbetsflöde
Vem söker vi?
Som person är du driven, noggrann och ansvarstagande, och du trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du gillar när tempot är högt, tar egna initiativ och ser till att arbetsuppgifter blir utförda på ett effektivt och korrekt sätt. För att lyckas som lagerarbetare är du strukturerad, pålitlig och har lätt för att följa instruktioner, samtidigt som du bidrar med positiv energi i teamet.
Krav för tjänsten
Vi ser att du som söker:
Är flexibel gällande arbetstider
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Behärskar svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och pålitlig
Gillar att arbeta både självständigt och i team
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte för länge med din ansökan!
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Drottninggatan 24 (visa karta
)
602 24 NORRKÖPING Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9762622