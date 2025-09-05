Lagerarbetare
2025-09-05
Lagerarbetare
Vi söker nu en lagerarbetare som ska spela en viktig roll i vårt lagerteam. Om du är en självgående och ansvarsfull person som älskar att arbeta fysiskt i en dynamisk miljö, kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!
Plock och pack av varor enligt beställningar.
Mottagning, kontroll och sortering av leveranser.
Hålla ordning och reda i lagret.
Löpande inventering.
Bidra till ett bra samarbete i teamet och en effektiv arbetsmiljö.
Arbetet kan innebära varierande arbetstider från måndag till fredag, och viss kvälls- eller helgarbete kan förekomma. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö där du kan utvecklas och växa tillsammans med oss.
Vi välkomnar extra sökanden med rätt till nystartsjobb!
Färdigheter: Organisation, Fysisk arbetsförmåga, Svenska i tal och skrift, Initiativförmåga Ersättning
Förmåner: Flextid, Perfekt arbetsmiljö, Teammöten, Utvecklingsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
