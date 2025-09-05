Lagerarbetare

Sabina Ai AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-05


Lagerarbetare

Vi söker nu en lagerarbetare som ska spela en viktig roll i vårt lagerteam. Om du är en självgående och ansvarsfull person som älskar att arbeta fysiskt i en dynamisk miljö, kan detta vara den perfekta tjänsten för dig!

Plock och pack av varor enligt beställningar.

Mottagning, kontroll och sortering av leveranser.

Hålla ordning och reda i lagret.

Löpande inventering.

Bidra till ett bra samarbete i teamet och en effektiv arbetsmiljö.

Arbetet kan innebära varierande arbetstider från måndag till fredag, och viss kvälls- eller helgarbete kan förekomma. Vi erbjuder en stödjande arbetsmiljö där du kan utvecklas och växa tillsammans med oss.

Vi välkomnar extra sökanden med rätt till nystartsjobb!

Färdigheter: Organisation, Fysisk arbetsförmåga, Svenska i tal och skrift, Initiativförmåga

Ersättning
Förmåner: Flextid, Perfekt arbetsmiljö, Teammöten, Utvecklingsmöjligheter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "901379918".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sabina Ai AB (org.nr 559420-6970)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sabina AI AB

Jobbnummer
9494494

