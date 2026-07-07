Lagerarbetare 40-50% till kund i Karlstad

Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Karlstad
2026-07-07


Visa alla lagerjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige

Nu söker vi en lagerarbetare på ca 50% i Karlstad – start i augusti! Truckkörning, plock och teamarbete i högt tempo. Sök idag!

Publiceringsdatum
2026-07-07

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta eftermiddagar hos en av våra kunder i Karlstad med start i augusti. Som lagerarbetare tillbringar du en stor del av arbetsdagen i en höglyftande plocktruck (B4), men även andra vanligt förekommande lageruppgifter ingår. Exempel på arbetsuppgifter:

Hantera inkommande och utgående leveranser

Registrera leveranser i system

Plock och pack vid behov

Säkerställa ordning och struktur på lagret

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och som gillar att arbeta tillsammans med andra. Du är flexibel, ansvarstagande och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du:

Har truckkort A1–A4 samt B1–B4

Har B-körkort

Behärskar svenska flytande i tal och skrift

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagerarbetare är ett konsultuppdrag på heltid med start i augusti. För att vara aktuell för tjänsten måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, pension eller ett annat deltidsarbete om minst 50 %. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk via adam.f.mork@eterni.se eller 073-8617253.
Plats: Karlstad

Start: Augusti

Arbetstider: Mån-Fre, 12.30-16.30

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16  KARLSTAD

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Adam Fransson Mörk
adam.f.mork@eterni.se

Jobbnummer
9995788

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: