Lagerarbetare 40-50% till kund i Karlstad
Eterni Sweden AB / Lagerjobb / Karlstad Visa alla lagerjobb i Karlstad
2026-07-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Nu söker vi en lagerarbetare på ca 50% i Karlstad – start i augusti! Truckkörning, plock och teamarbete i högt tempo. Sök idag!Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta eftermiddagar hos en av våra kunder i Karlstad med start i augusti. Som lagerarbetare tillbringar du en stor del av arbetsdagen i en höglyftande plocktruck (B4), men även andra vanligt förekommande lageruppgifter ingår. Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera inkommande och utgående leveranser
Registrera leveranser i system
Plock och pack vid behov
Säkerställa ordning och struktur på lagret
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och som gillar att arbeta tillsammans med andra. Du är flexibel, ansvarstagande och bidrar med en positiv inställning i arbetsgruppen. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser gärna att du:
Har truckkort A1–A4 samt B1–B4
Har B-körkort
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som lagerarbetare är ett konsultuppdrag på heltid med start i augusti. För att vara aktuell för tjänsten måste du ha en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, pension eller ett annat deltidsarbete om minst 50 %. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid eventuella frågor kring tjänsten eller processen kontakta ansvarig rekryterare Adam Fransson Mörk via adam.f.mork@eterni.se
eller 073-8617253.
Plats: Karlstad
Start: Augusti
Arbetstider: Mån-Fre, 12.30-16.30 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
652 16 KARLSTAD Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Adam Fransson Mörk adam.f.mork@eterni.se Jobbnummer
9995788