Lagerarbetare - rekrytering åt kund genom Jobbpunkten AB
Jobbpunkten AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-11-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbpunkten AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vi söker nu lagerarbetare till flera kunder i Malmöområdet.
Vi letar efter dig som gillar ordning, struktur och fysiskt arbete.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Plock och pack
In- och utleveranser
Truckkörning (om behörighet finns)
Sortering och inventering
Vi söker dig som:
Är pålitlig, strukturerad och kan arbeta självständigt
Trivs i ett fysiskt och fartfyllt arbete
Har truckkort är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder:
Stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till både dag- och kvällspass
Rekrytering sker av Jobbpunkten på uppdrag av kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: kontakt@jobbpunkten.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager Malmö". Arbetsgivare Jobbpunkten AB
(org.nr 559073-9032)
213 61 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9605364