Lagerarbetare - rekrytering åt kund genom Jobbpunkten AB

Jobbpunkten AB / Lagerjobb / Malmö
2025-11-14


Vi söker nu lagerarbetare till flera kunder i Malmöområdet.
Vi letar efter dig som gillar ordning, struktur och fysiskt arbete.

Publiceringsdatum
2025-11-14

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack
In- och utleveranser
Truckkörning (om behörighet finns)
Sortering och inventering

Vi söker dig som:
Är pålitlig, strukturerad och kan arbeta självständigt
Trivs i ett fysiskt och fartfyllt arbete
Har truckkort är meriterande men inte ett krav

Vi erbjuder:
Stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
Möjlighet till både dag- och kvällspass

Rekrytering sker av Jobbpunkten på uppdrag av kund.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: kontakt@jobbpunkten.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager Malmö".

Arbetsgivare
Jobbpunkten AB (org.nr 559073-9032)
213 61  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9605364

